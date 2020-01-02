В Киеве решили начать «возвращать» Крым «без России», но понятия не имеют, что делать потом

02.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украине в крымском вопросе поможет лишь особый «креативный» формат для рассмотрения этой проблемы на международном уровне.

Об этом в интервью ИА «Интерфакс-Украина» заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, сейчас существует два международных формата рассмотрения вопроса по Крыму: первый – это международные организации, как ООН, ЮНЕСКО, мониторинг Совет Европы и сохранение санкций. Второй формат – «двусторонний, когда условный Лавров куда-то приезжает и ему на переговорах заявляют, что никогда не признают незаконной оккупации Крыма».

«А мы считаем, что нужен какой-то креативный формат, где разговор по Крыму происходил бы, подобно тому, как в нормандском формате. Мы понимаем, что Россия сразу закричит: «Нет! Этого никогда не будет».

Мы спокойно к этому относимся, но считаем, что для начала нам нужно определиться, какой именно формат мы хотим, и даже без России начать в нем говорить.

Потому что нам нужно дискутировать, нам нужна рефлексия относительно того, каким будет путь к деоккупации Крыма. В том, что деоккупация в конце концов произойдет, я абсолютно уверен», – убеждает себя вице-премьер.

При этом Кулеба отметил, что главная цель – подготовить Украину к моменту, когда можно будет «забирать Крым назад».

«То есть, у нас на всех уровнях от экономической, социальной и культурной политики, в военной и оборонной политике должно быть четкое понимание институционально, внутренне, что мы делаем и в какой последовательности, когда мы увидим, что настал тот исторический момент, когда мы возвращаем Крым обратно. Над этим мы должны ежедневно работать», – рассуждает украинский «дипломат».

«По большому счету, на первом этапе нам даже не нужна Россия в этом формате, потому что нам нужно понимание, что делаем мы и международное сообщество в этой ситуации», – туманно добавил Кулеба.