В Киеве рухнул мост

Михаил Рябов.  
30.09.2023 17:40
  (Мск) , Киев
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Дзен, Инфраструктура, Киев, Происшествия, Украина


В Киеве во время реконструкции упал автомобильный мост на улице Довженко. Жертв и пострадавших нет.

Причины ЧП выясняют специалисты, сообщили местные власти. На ремонт объекта было выделено около миллиарда гривен, указывают СМИ.

В Киеве во время реконструкции упал автомобильный мост на улице Довженко. Жертв и пострадавших...

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«Удивляет, что такую ситуацию называют «чрезвычайной». Это уже стандартная ситуация. Мосты в Киеве «устают». Не только те, что были построены ещё 50 лет назад и со словом «ремонт» не были знакомы (как тот на Шулявке-Большевике). Большую угрозу создают те конструкции, что созданы уже при новой постмайданной власти. Они, как и нынешняя власть, рождены неполноценными, опасными для людей.

Для всех зданий и сооружений, созданных при этой воровской власти, стоит ввести специальную маркировку, видную издалека: «построено после 2014 года». Как предупреждение держаться подальше. Чтобы у людей был шанс избежать трагедии», – комментирует «ПолитНавигатору» экономист Александр Дудчак, член движения «Другая Украина».

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