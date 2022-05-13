В Киеве рухнуло сакральное дерево: Дурное знамение для всего «украинства» на пятницу 13-е

13.05.2022  17:06 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Киев, Происшествия, Украина
Новости Украины

В ночь на пятницу 13 мая 2022 года ураган сломал старейшую липу города Киева, по легенде посаженную митрополитом Петром Могилой в XVII веке.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил киевский политолог Андрей Мишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Знак: в ночь на пятницу 13 мая ураган сломал сакральное дерево Киева. Дерево стояло на улице Владимирской 2, в начале Андреевского спуска (напротив Андреевской церкви) рядом с руинами Десятинной церкви, являлось историческим и ботаническим памятником, старейшей липой Киева. Ствол липы имел обхват 5 метров, а высота – 10 метров. Из-за урагана дерево раскололось и сломалось пополам, его ветки обломились и повалились на землю.

Согласно украинским легендам, липа была посажена митрополитом Петром Могилой в 1635 году. Есть версии российских историков, что липе – восемьсот лет, и она застала последних киевских князей.

Последние триста лет в канун Вальпургиевой ночи на первое мая у этого дерева собирались ведьмы, иные активисты и культисты.  На веранде кафе «У Ольги», располагавшегося до 2014 года у легендарной липы, мы с друзьями любили посидеть на день Пограничника, на Купала, на день ВДВ и просто так.

В 2008- 2013 гг. я был директором ГосНИИ (в ста метрах от липы, в здании бывшей богодельни, теперь Минсоцполитики) и, конечно, все встречи весной и летом назначал в кафе у этого сакрального дерева», – написал Мишин.

Он уверен, что падение липы – это уже второй знак столице Украины и её правителям после обвала культового памятника основателям Киева – ладьи с Кием, Щеком, Хоривом и Лыбидью – в феврале 2010 года, когда президентом страны стал Виктор Янукович.

«Последнее предупреждение?» – задаётся вопросом политолог.

Это знамение для  «ПолитНавигатора» прокомментировал эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов.

«Святой митрополит Киевский и Малой России Пётр Могила (именно таков канонический титул его и всех киевских митрополитов, высеченный на фресках киевского храма Спаса на Берестове), посадивший липу, являлся убежденным русским националистом, всю свою жизнь он готовил воссоединение Малой и Великой России, называл себя «более русским, чем все русские» и ковал кадры русского воссоединения в созданном им монастыре – академии, филиал которой он создал в Андреевском монастыре в Москве, где 40 киевских старцев готовили Переславскую Раду.

Из академии Петра Могилы вышли идеологи Российской  Империи святые Иоанн Максимович, Димитрий Ростовский, а также архиепископ Феофан (Прокопович ) и настоятель Киево-Печерской Лавры архимандрит Иннокентий (Гизель), написавший первый учебник русской  истории «Синопсис», согласно которому Москва является преемником древнего Киева.

А в 1654-м году произошло воссоединение русского народа.

Святой Пётр Могила также восстановил опустошенную ляхами Десятинную церковь, построенную самим святым Владимиром Крестителем, а святой епископ Кирилл Туровский в XII веке в «Слове на обновление Десятинной церкви» написал , что это великий праздник всего Русского мира», – напомнил эксперт.

Он уверен, что «гибель липы святого Петра Могилы является проявлением Гнева Божия на ересь украинства».

«Святой митрополит Малой России Пётр Могила  и посаженная им липа, Десятинная церковь и Русский мир – неразделимые понятия, и мы наблюдаем гнев Божий на лживую униатскую украинскую ересь», – заключил Кирилл Фролов.

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