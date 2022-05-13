В Киеве рухнуло сакральное дерево: Дурное знамение для всего «украинства» на пятницу 13-е

В ночь на пятницу 13 мая 2022 года ураган сломал старейшую липу города Киева, по легенде посаженную митрополитом Петром Могилой в XVII веке.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил киевский политолог Андрей Мишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знак: в ночь на пятницу 13 мая ураган сломал сакральное дерево Киева. Дерево стояло на улице Владимирской 2, в начале Андреевского спуска (напротив Андреевской церкви) рядом с руинами Десятинной церкви, являлось историческим и ботаническим памятником, старейшей липой Киева. Ствол липы имел обхват 5 метров, а высота – 10 метров. Из-за урагана дерево раскололось и сломалось пополам, его ветки обломились и повалились на землю.

Согласно украинским легендам, липа была посажена митрополитом Петром Могилой в 1635 году. Есть версии российских историков, что липе – восемьсот лет, и она застала последних киевских князей.

Последние триста лет в канун Вальпургиевой ночи на первое мая у этого дерева собирались ведьмы, иные активисты и культисты. На веранде кафе «У Ольги», располагавшегося до 2014 года у легендарной липы, мы с друзьями любили посидеть на день Пограничника, на Купала, на день ВДВ и просто так.

В 2008- 2013 гг. я был директором ГосНИИ (в ста метрах от липы, в здании бывшей богодельни, теперь Минсоцполитики) и, конечно, все встречи весной и летом назначал в кафе у этого сакрального дерева», – написал Мишин.