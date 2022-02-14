В Киеве русофобы-энтузиасты требовали от Германии прекратить сотрудничество с РФ

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Новости Украины

В день визита канцлера Германии Олафа Шольца на Украину в центре Киева прошла акция «Немцы, наказывайте Путина, а не Украину!».

Организатором выступило русофобское «Движение сопротивления капитуляции», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Около десятка активистов провели митинг на улице Институтской. Они держали в руках баннеры с надписями «Наказывайте Путина, а не Украину», #НакажитеПутина, #ПутинВоенныйПреступник, #ПутинМассовыйУбийца, «Северный поток-2», – Путинский троянский конь в Европе», «Остановите «Северный поток-2».

Сокоординатор «Движения сопротивления капитуляции» Сергей Пархоменко призвал Германию и Францию прекратить поддержку Путина.

«Мы хотим, с одной стороны поблагодарить наших западных партнеров за поддержку. С другой стороны – мы требуем, чтобы определенные государства, руководство ФРГ и Франции придерживалось тех ценностей, на которых построены ЕС и НАТО. Нельзя, чтобы, с одной стороны, западные государства исповедовали ценности свободы и демократии, а с другой – вели финансовые операции с агрессором, поддерживая, таким образом, преступную деятельность режима Путина и агрессивную войну против Украины. Они должны остановить позорное финансовое сотрудничество с режимом Путина! Они должны остановить, не сертифицировать «Северный порток-2»! И что бы ни произошло, мы подчеркиваем: мы не отдадим свои намерения относительно вступления в НАТО и ЕС. Мы будем бороться!», – вещал Пархоменко.

Активисты скандировали «ukrainians will resist!».

Они потребовали от правительства Германии:

– Отвергнуть любые мысли о принуждении Украины к исполнению Минских соглашений;

– предотвратить запуск «Северного потока-2»;

– не вести никаких переговоров с Россией, пока российские власти не выпустят граждан Украины, «незаконно удерживаемых в российских тюрьмах»;

– запретить въезд в страну людям из окружения Путина и их семей.

Кроме того, активисты требовали ввести санкции против лоббистов российских интересов в Германии – канцлера Герхарда Шрёдера, главы федерального ведомства Марионы Шеллеры, директора Deutsche Bahn Гамуда Мердона и бывшего сотрудника министерства государственной безопасности ГДР Маттиаса Варнига. Российские олигархи Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Алишер Усманов и сам Путин владеют собственностью в Германии, заявляли активисты.

Они хотели встретить автомобиль Олафа Шольца по Институтской, чтобы высказать ему свои требования, но так и не дождались его. Вероятно, маршрут движения Олафа Шольца был изменен, возможно – в связи с акцией.