В Киеве русофобы-энтузиасты требовали от Германии прекратить сотрудничество с РФ

14.02.2022  19:28 (Мск), Киев
Игорь Петров.  
Просмотров:
 
Германия, Дзен, Идиотизм, нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

В день визита канцлера Германии Олафа Шольца на Украину в центре Киева прошла акция «Немцы, наказывайте Путина, а не Украину!».

Организатором выступило русофобское «Движение сопротивления капитуляции», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В день визита канцлера Германии Олафа Шольца на Украину в центре Киева прошла акция...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Около десятка активистов провели митинг на улице Институтской. Они держали в руках баннеры с надписями «Наказывайте Путина, а не Украину», #НакажитеПутина, #ПутинВоенныйПреступник, #ПутинМассовыйУбийца, «Северный поток-2», – Путинский троянский конь в Европе», «Остановите «Северный поток-2».

Сокоординатор «Движения сопротивления капитуляции» Сергей Пархоменко призвал Германию и Францию прекратить поддержку Путина.

«Мы хотим, с одной стороны поблагодарить наших западных партнеров за поддержку. С другой стороны – мы требуем, чтобы определенные государства, руководство ФРГ и Франции придерживалось тех ценностей, на которых построены ЕС и НАТО.

Нельзя, чтобы, с одной стороны, западные государства исповедовали ценности свободы и демократии, а с другой – вели финансовые операции с агрессором, поддерживая, таким образом, преступную деятельность режима Путина и агрессивную войну против Украины.

Они должны остановить позорное финансовое сотрудничество с режимом Путина! Они должны остановить, не сертифицировать «Северный порток-2»! И что бы ни произошло, мы подчеркиваем: мы не отдадим свои намерения относительно вступления в НАТО и ЕС. Мы будем бороться!», – вещал Пархоменко.

Активисты скандировали «ukrainians will resist!».

Они потребовали от правительства Германии:



– Отвергнуть любые мысли о принуждении Украины к исполнению Минских соглашений;

– предотвратить запуск «Северного потока-2»;

– не вести никаких переговоров с Россией, пока российские власти не выпустят граждан Украины, «незаконно удерживаемых в российских тюрьмах»;

– запретить въезд в страну людям из окружения Путина и их семей.



Кроме того, активисты требовали ввести санкции против лоббистов российских интересов в Германии – канцлера Герхарда Шрёдера, главы федерального ведомства Марионы Шеллеры, директора Deutsche Bahn Гамуда Мердона и бывшего сотрудника министерства государственной безопасности ГДР Маттиаса Варнига. Российские олигархи Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Алишер Усманов и сам Путин владеют собственностью в Германии, заявляли активисты.

Они хотели встретить автомобиль Олафа Шольца по Институтской, чтобы высказать ему свои требования, но так и не дождались его. Вероятно, маршрут движения Олафа Шольца был изменен, возможно – в связи с акцией.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть