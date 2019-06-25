В Киеве русскоязычных объявили «лингвистически ограниченными»

25.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Русскоязычные на Украине – это «неполноценные» люди, которым нужно уступать место в общественном транспорте.

Об этом в эфире «Всемирно-Броварского ТВ» заявил одиозный радикал, находящийся в розыске в РФ, Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он назвал безопасными русскоязычных украинцев, но посчитал врагами защитников их прав.

«Сам русскоязычный гражданин Украины не является опасным. Это просто жалкое явление, это человек с ограниченными лингвистическими способностями, которому нужно уступать место в троллейбусе. Но защитники прав русскоязычных отобрали у нас Крым и Донбасс, убили 15 тысяч человек за последние пять лет», – заявил Корчинский.