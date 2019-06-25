25.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Украина
Просмотров:

В Киеве русскоязычных объявили «лингвистически ограниченными»

Русскоязычные на Украине – это «неполноценные» люди, которым нужно уступать место в общественном транспорте.

Об этом в эфире «Всемирно-Броварского ТВ» заявил одиозный радикал, находящийся в розыске в РФ, Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он назвал безопасными русскоязычных украинцев, но посчитал врагами защитников их прав.

«Сам русскоязычный гражданин Украины не является опасным. Это просто жалкое явление, это человек с ограниченными лингвистическими способностями, которому нужно уступать место в троллейбусе. Но защитники прав русскоязычных отобрали у нас Крым и Донбасс, убили 15 тысяч человек за последние пять лет», – заявил Корчинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть