В Киеве рвут волосы: «Угрохали резервы, а теперь теряем города»

Вадим Москаленко.  
25.10.2024 10:54
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Из-за ряда кровавых «контрнаступлений» ВСУ потеряли все самые обученные и мотивированные резервы, западную технику, и теперь не в состоянии удерживать линию фронта.

Об этом в эфире канала «Черный лебедь» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за ряда кровавых «контрнаступлений» ВСУ потеряли все самые обученные и мотивированные резервы, западную технику,...

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«Пока был подъем, пока люди были на кураже первых месяцев войны, был приток добровольцев. А дальше, столкнувшись с отношением к людям как расходному материалу, когда личный состав обученный, мотивированный, жгли как спички.

Это наш контрнаступ, о котором противник знал за несколько месяцев. Три месяца наша пропаганда рассказывала про этот контрнаступ. Естественно, противник подготовился. А дальше началось бросание стеклянного стакана в бетонную стену», – возмущался эксперт.

«Это люди, еще раз повторюсь, мотивированные, обученные. Техника, которая нам очень тяжело давалась от наших партнёров.

А теперь рвем волосы, потому что у нас нет резервов перекрыть кризис в том же Селидово. Все, там уже зашли в многоэтажные секторы, как показывает практика, этот город будет потерян. Следом Курахово, Часов Яр. Это не внушает оптимизм», – резюмировал Золотарев.

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