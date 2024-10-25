В Киеве рвут волосы: «Угрохали резервы, а теперь теряем города»

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Из-за ряда кровавых «контрнаступлений» ВСУ потеряли все самые обученные и мотивированные резервы, западную технику, и теперь не в состоянии удерживать линию фронта.

Об этом в эфире канала «Черный лебедь» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока был подъем, пока люди были на кураже первых месяцев войны, был приток добровольцев. А дальше, столкнувшись с отношением к людям как расходному материалу, когда личный состав обученный, мотивированный, жгли как спички. Это наш контрнаступ, о котором противник знал за несколько месяцев. Три месяца наша пропаганда рассказывала про этот контрнаступ. Естественно, противник подготовился. А дальше началось бросание стеклянного стакана в бетонную стену», – возмущался эксперт.

«Это люди, еще раз повторюсь, мотивированные, обученные. Техника, которая нам очень тяжело давалась от наших партнёров. А теперь рвем волосы, потому что у нас нет резервов перекрыть кризис в том же Селидово. Все, там уже зашли в многоэтажные секторы, как показывает практика, этот город будет потерян. Следом Курахово, Часов Яр. Это не внушает оптимизм», – резюмировал Золотарев.