В Киеве с любопытством ждут, когда русские устанут от «планов Б» со стороны командования

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Новости Украины

В России якобы привыкли смотреть на военные и политические провалы, как на часть хитрого плана правительства, однако нынешними темпами терпение русских может лопнуть в течение трёх-четырёх месяцев.

Об этом в эфире канала разыскиваемого правоохранителями РФ киевского политолога Юрия Романенко заявил директор украинского института будущего Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они верят в «план Б», что он существует, а его нет. Я просто помню себя в 2004 году, хоть это вещи вообще не связанные, делает Ющенко очередную ошибку. Мы думаем: ну, у власти же не идиот, должен быть «план Б». Снова делает ошибку. Думаю, ну нет, это какой-то хитрый замысел. А потом понял: нет никакого «плана Б». Вот сейчас они переживают этот момент. То есть отступление от Харькова? Ну да, был хитрый «план Б», хорошо. Мобилизация? «План Б». И Херсон «план Б», – трепался «аналитик».

«И сейчас оно по мере накопления, почему я говорю, что следующие три-четыре месяца являются критичными для их головы, что у них в голове начнёт ломаться то, что никаких «планов Б» нет, власть не сакральная, и власть нас ведёт не в том направлении», – рассуждал Денисенко.