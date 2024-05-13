В Киеве с тревогой обсудили растущую моду на «ухилянтов»

Вадим Москаленко.  
13.05.2024 20:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Когда страна была на волне националистического подъёма в 2022 году, украинцы носили мерч с бравурными лозунгами, а сейчас входят в моду речёвки «Я – ухилянт», и это тревожная тенденция.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Когда страна была на волне националистического подъёма в 2022 году, украинцы носили мерч с...

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«Мне нравится мерч, например, «Центр принятия решений», «Киевский режим». Это ирония, это сарказм – и это круто. «Я – уклонист» – это совсем другая история», – рассуждала ведущая.

Лапин в ответ обратил внимание, как менялся мерч с 2022 года.

«Толерование этой ссыкливости – это уже не свобода слова, это пропаганда. Торговля мерчем, там, кружки. Я понимаю, если бы девчата ходили с футболками «Не целуюсь с уклонистом». Зеленского рейтинг шёл вниз, и тут – бах, война, как только отбили Киев – оба-на, «потому что не сбежал», всё нормально. Раньше в 2022 году писали «Добрый вечер, мы из Украины», а сейчас на автомобилях пишут, курва, «Я уклонист», – возмущался бывший ВСУшник.

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