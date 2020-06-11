В Киеве с тревогой ждут кульминации 150-тысячных российских армейских учений

11.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия может провести наступление на Украину в августе-сентябре этого года, когда ее армия будет максимально мобилизована в рамках учений «Кавказ-2020».

Об этом в эфире телеканала «Общественное Крым» заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Самуся, на южном направлении будет сконцентрировано большое количество войск, готовых к боевому применению.

«1-го июня начался новый учебный год в Вооруженных Силах Российской Федерации, в принципе плановые мероприятий, в которых будут отрабатываться по нарастающей, начиная от отделения, взвода, роты и так далее, потом в звене батальон-бригада, и завершатся кульминацией в августе-сентябре на стратегических учениях «Кавказ-2020», которые будут проводиться как раз в направлении Черного моря и Украины.

Это будет южное стратегическое направление, в котором будут задействованы фактически все Вооруженные Силы Российской Федерации, будет стянуто сюда до 150-ти тысяч личного состава, корабли Черноморского флота, Северного, Балтийского и так далее.

Это будет в августе-сентябре. Войска будут готовы, они будут выведены в районы применения и они будут готовы к выполнению или учебных, или боевых заданий. Для них это будут, в принципе, два варианта, и мы не знаем, по какому варианту они будут действовать», – заявил Самусь.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий, комментируя учения, посчитал, что они могут стать прикрытием для ввода российских войск: «Планы по применению новых формирований против нашего государства уже будут практически отработаны на полигонах, в учебных центрах Южного военного округа, в том числе и на территории Крыма».

Подобные опасения высказывал и считающий себя военным экспертом блогер Алексей Арестович.