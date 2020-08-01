01.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Крым, Одесса, Россия, Украина
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В Киеве с тревогой ждут перехода кораблей с парада в Питере


Для Украины стремительно возрастает риск военного столкновения на море в сентябре-октябре 2020 года с Россией.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, ныне объявивший себя «членом Майдана иностранных дел».

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«Мы оцениваем вероятность войны в этом году на Черном море около 70-80%. Во всяком случае, больше 50%. Сроки – это будет конец сентября – октябрь, когда сходится целый ряд факторов.

Это будет активная фаза концентрации всех военных сил РФ в Черноморском регионе на учениях «Кавказ-2020». Я уверен, что мы увидим, как те корабли, которые принимали участие в морских парадах в Мурманске и Петербурге, сейчас пойдут в Черное море на эти учения. Как раз месяц им хватит.

Новый фактор риска в октябре – местные выборы. Мы увидим, как на этих местных выборах пророссийские силы в Украине, которые все еще существуют, будут раскачивать ситуацию в отдельных местных общинах, и эти местные общины – все на побережье Черного и Азовского морей. И оттуда будут кричать и требовать помощи Путина», – сказал Андрей Клименко.


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