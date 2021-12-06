В Киеве с тревогой ждут поражения Байдена на переговорах с Путиным

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Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом перехватит инициативу и поставит жёсткие условия.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический аналитик Руслан Бизяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проситься можно куда угодно, но не Украина принимает решения. Решение о вступлении в НАТО принимается консенсусом. И прежде чем говорить о вступлении в НАТО, если бы действительно блок НАТО хотел бы принять Украину, то, как минимум, дал бы ПДЧ.

А самый минимум, он бы сказал – ребята вот вы это делаете и, примерно, к 24-му году получаете ПДЧ, и в 2030-м году вступаете в НАТО, как Северная Македония. Произошло? Нет.

Так откуда весь этот сыр-бор – Путин говорит, а Байден делает резкие заявления? Битва за Европу. Ребята как мы играем в Европе с вами? Белоруссия понятно, Белоруссия уходит в российскую зону влияния, с этим уже никто не спорит. Остаётся два вопроса – Украина и Грузия.

Байден говорит: хорошо, Владимир Владимирович, что ты нам предложишь за то, что мы Украине и Грузии скажем «нет»? Путин говорит: ребят, вы меня неправильно поняли, это что вы мне предложите, если я сейчас остановлю эскалацию конфликта и если мы с вами договоримся, что в Европе мы с вами играем по общим правилам?

Что такое политика? Это игра, игра всегда идёт по правилам. Вот, собственно, сердцевина переговоров. Стратегическая стабильность, гуманитарные права – это всё громкие выражения, которые сотрясают воздух», – рассказал Бизяев.