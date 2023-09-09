В Киеве с ужасом ждут безсвета: «Лишь бы не было хуже, чем прошлой зимой

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Украинцам не стоит надеяться на лучшее и уже сейчас надо готовиться к отключениям света. Кроме того, в городах ожидаются серьезные проблемы с теплоснабжением.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят украинские эксперты.

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Так, военный аналитик Иван Киричевский, ссылаясь на данные ГУР, говорит, что России удалось нарастить выпуск ракет.

«И в целом картина получается нерадостная, потому что у русских уже есть в запасе в общей сложности 700 дальнобойных ракет, в то время как во время прошедшей кампании ударов по нашей энергетике они в общей сложности применили 750 ракет», – сказал Киричевский «Газете по-украински».

Он добавляет, что Россия пока еще зависима от поставок электроники, необходимой для производства ракет, но двигатели, спецматериалы для корпусов и химию под взрывчатку и топливо способна изготавливать своими силами.

«Этой зимой нам придется буквально и образно бежать марафон в психологическом плане вместо того, чтобы просто говорить о несокрушимости», – считает Киричевский.

К тяжелым временам зимой призывает готовиться президент «Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.

«Мы помним прошлый зимний период. И надеяться, что в этом сезоне обстрелы влиять не будут, не стоит. Восстановить разрушенные или пораженные объекты и системы не выйдет на сто процентов за лето – это тоже понятно. Вопрос в том, насколько получится обновить генерирующие мощности и мощности передачи электроэнергии. Официально никто об этом не говорит, потому что это подсказка врагу. Поэтому дискуссии о цифрах – это хорошо в том плане, что дезинформирует врага. Но у нас не должно быть иллюзий. Система сохраняла свою функциональность. При этом действовать она будет в крайне нестабильных условиях. Запас маневренности сильно меньше того, что было до полномасштабной войны. Второй момент – даже за лето Укрэнерго обращалось за аварийной помощью в соседние государства, чтобы сбалансировать систему. Зимой на пике потребления у нас тоже будут проблемы», – прогнозирует Гончар.

Он обратил внимание на два важных фактора.

«Мы не знаем, насколько теплой или холодной будет зима и не знаем, насколько европейский рынок будет профицитным или дефицитным, чтобы брать оттуда. Поэтому следует готовиться к тому, что будут отключения», – отметил эксперт.

По его словам, будут графики отключений, чтобы сбалансировать систему.

«Хорошо, если не будет хуже, чем прошлой зимой. Починить системы не успели в таком объеме, чтобы восстановить их полную функциональность и запас мощностей. Конечно, наши специалисты предприняли определенные действия, чтобы обеспечить маневренность энергосистемы, чтобы найти обходные пути. Во время прошлой зимы была поражена большая часть тепловой генерации. Нужно иметь в виду, что шесть энергоблоков ЗАЭС дают ноль для нашей энергосистемы. Это не привело к коллапсу, но мощности сильно уменьшились, хотя и потребление за счет выпадения крупных предприятий тоже. Людям нужно быть готовым к веерным отключениям – поэтому стоит упомянуть о генераторах и зарядных станциях, повербанках. Но главная проблема не с электричеством, а именно с теплоснабжением. Особенно в городах и в условиях низких температур», – резюмировал Гончар.