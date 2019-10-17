В Киеве с ужасом ждут февраля

17.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украину ожидает тяжелая зима на фоне продолжающегося в стране ухудшения экономической ситуации.

Об этом в интервью Радио «Комсомольская правда» рассказала бывший депутат Верховной рады, экс-депутат Верховной рады, бывший пресс-секретарь президента Виктора Януковича Анна Герман.

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По ее мнению, есть признанные миром Минские соглашения, выполнение которых – единственное условие для движения к миру.

«Первым шагом таким должна была быть вот эта «формула Штайнмайера». К сожалению, это тоже все срывается. Зеленский нам говорит, что у него есть какой-то план Б, но где план Б никто не знает. Что это за план Б? То есть мы не видим стратегии, мы не видим четких планов даже на ближайшее будущее в вопросе этого конфликта. И это все очень грустно, потому что экономическая ситуация ухудшается, впереди – зима, и, честно говоря, я боюсь февраля», – сказала Герман.

«Я боюсь, что, когда закончатся новогодние, рождественские праздники, – уточнила она, – люди истратят последние копейки – и тогда начнется реально грустно».