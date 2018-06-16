16.06.2018, Москва, Елена Острякова

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В Киеве с ужасом ждут провала Украины на саммите НАТО

Украина может выступить статистом на июльском саммите НАТО в Брюсселе. Об этом пишет сегодня украинский еженедельник «Зеркало недели».

По данным издания, пока президент Петр Порошенко приглашен только на заседание по операции «Решительная поддержка» по оказанию помощи правительству Афганистана.

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«Для официального Киева участие президента лишь во встрече, где речь будет идти только об Афганистане, неприемлемо: она имеет незначительную политическую и имиджевую ценность в отличие от отдельного заседания глав государств и правительств, посвященного Украине и ее проблемам. По большому счету участие во встрече партнеров по операции “Решительная поддержка” просто позволяет присутствовать на саммите в роли статиста», – пишет газета.

Заседание комиссии «Украина-НАТО» (КУН) не состоится из-за принципиальной позиции Венгрии, которая продолжает настаивать на отмене тех положений украинского закона об образовании, который ущемляет права венгерского меньшинства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Непоколебимая позиция Будапешта создает для всех серьезную проблему, поскольку отсутствие заседания КУН в программе саммита демонстрировало бы глубокий кризис в отношениях нашей страны и альянса. Непроведение заседания в условиях российско-украинской войны нанесло бы удар по имиджу украинской власти в целом и президента в частности. Проблема для администрации Петра Порошенко тем более неприятная, что при президентстве Виктора Януковича заседания этой комиссии проходили. Без сомнений, ситуацией с отсутствием заседания КУН воспользуется российская пропаганда, расшатывая украинское и западное общественное мнение», – беспокоится украинский еженедельник.

По мнению издания, разрешению конфликта мешают «неуклюжие действия украинской власти». В день переговоров между представителями Минобразования и общины венгров Закарпатья стало известно о расследовании СБУ деятельности фонда “Закарпатский центр экономического развития “Эган Эде”.

По информации «Зеркала недели», американцы пытаются спасти ситуацию и провести отдельное заседание глав государств и правительств стран — членов альянса, посвященное Грузии и Украине. Однако в Тбилиси не в восторге от этой идеи, поскольку в этом случае будет отменено заседание комиссии «Грузия-НАТО».

«Давно минули те дни, когда Тбилиси рассматривал Киев как локомотив в политике вступления в НАТО. Грузинские власти уже давно не хотят, чтобы вопрос евроатлантической интеграции Грузии рассматривался в связке с Украиной: более последовательные грузины достигли значительно большего прогресса в выполнении своего домашнего задания в реформировании сектора безопасности, обороны и прочих сферах, нежели украинцы», – пишет «Зеркало недели».