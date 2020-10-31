В Киеве с восторгом встречают наступление турецко-азербайджанских войск

31.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

То, что Турция делает в Ливии и Закавказье – это «золотой ключик» в решении локальных конфликтов.

Об этом в эфире YouTube-канала «Kultura Plus» заявил украинский спикер в ТКГ и блогер-пропагандист Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турция продает, в хорошем смысле, не победу в войне, она пакетом продает технологию решения локальных конфликтов, которые считались нерешаемы. В чрезвычайно сложной ситуации на севере Сирии, где были проведены четыре военные операции, несмотря на весь клубок интересов, где Турция прямо противостояла США по курдскому вопросу, прям доходило до военных поражений военнослужащих ударными средствами, американцы страдали от турецких, не специально конечно, а турецкие от тех же самых, просто близость соприкосновения. По тому, что было сделано в Ливии, по тому, что происходит в Закавказье, мы понимаем, что Турция нашла золотой ключик к этим ситуациям, сконструировала», – сказал Арестович.

«…Если посмотреть на антитурецкую коалицию, внушительность ее может напугать кого угодно, а раз Турция не пугается, то она реально оценивает свои силы и силы своих противников. И вот когда турецкие войска частично и протурецкие союзники пошли в Ливию при таком плече снабжения, которое полностью контролируется Грецией и Египтом, например, я понял, что турки либо авантюристы, либо очень хорошо знают, что они делают. Но история показала второй вариант, что они хорошо знают, что делают.

Вообще Турция и Азербайджан очень приятно меня радуют в этом отношении, и я всегда говорю здесь в Украине – вот у кого надо учиться защищать национальные интересы», – добавил Арестович.