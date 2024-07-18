В Киеве с запозданием признали: ВСУ выбиты из Крынок, огромные потери

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Украинский Генштаб признал потерю контроля над селом Крынки на левом берегу в Херсонской области, которое с осени прошлого года ВСУ пытались использовать как плацдарм для дальнейшего броска на Крым. Российская сторона об отступлении противника заявляла ещё несколько недель назад. В украинской прессе также появились сведения о потерях ВСУ в Крынках.

Издание «Следствие.Инфо» написало, что там пропали без вести 788 украинских военнослужащих, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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За этот же период удалось вывезти 262 тела погибших здесь ВСУшников.

«Трагедия! Честь воинам, позор и подследствие выродкам, которые держали, село, которое не имело никакого стратегического военного значения. Держали ради собственного пиара, держали ценой жизни и здоровья украинских воинов. Придёт время – и будете, мрази, за всё отвечать», – уже заявил экс-боевик запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук в своём блоге.

Главарь бандеровской организации «Национальное сопротивление» Алексей «Сталкер» Свинаренко разразился разгромным постом.

«Если темпы контрнаступления летом были скудными, и это стало понятно за неделю-две боев, то стоило прекращать то контрнаступление, а не гробить людей в лобовых атаках. Если стало ясно, что Авдеевка уже фактически окружена, то стоило постепенно отходить, а не говорить постфактум о выходе, когда основанием для этого приказа стал самовольный уход отдельных подразделений. Так же и с Крынками, не получилось, потеряли 50 человек, поняли что бесперспективно, — отводите людей, а не терять 1000. Несвоевременное принятое решение об уходе и осознании ошибки – не менее преступно за саму ошибку», – возмущается Свинаренко.

Ведущий антироссийского канала «1+1» Андрей Цаплиенко также недоумевает.

«Такую высокую цену за удержание Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области силы обороны заплатили в надежде, что смогут перебросить больше войск на созданный плацдарм и пробиться к трассе Херсон-Мелитополь. Если бы замысел удался, операция, наверное, была бы серьезным шагом к победе в войне, облегчившей бы выход на административную границу Крыма. Впрочем, к сожалению, противник тоже не глуп и быстро разгадал украинский замысел. Поэтому Крынки начали выполнять роль оттягивания на себя огромных сил противника. Но за это Украина заплатила очень высокую цену. Военные, вышедшие с плацдарма в Крынках, говорят, что это был ад на земле», – пишет Цаплиенко.

Российский военкор Александр Коц настаивает: признанные Украиной потери занижены.

«С высокой долей вероятности все пропавшие без вести кормят раков на дне Днепра. Итого, погибших – более тысячи. Лодки с десантом наши дроноводы били регулярно, видео объективного контроля попаданий в сети – десятки, если не сотни. Так что обнародованные цифры можно смело умножать, минимум, на три. С ранеными и контуженными – и того больше. Такова цена медийного плацдарма Зеленского на левом берегу Днепра», – написал Коц.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо напомнил, что цифру в более чем 3 тысячи погибших ВСУшников в Крынках российская сторона озвучивала ещё в феврале, поэтому особой сенсации здесь нет.

«Здесь интереснее соотношение признанных киевским режимом погибших и пропавших без вести – один к трём. То есть кровавые клоуны не только отправили тысячу (на самом деле больше) людей на верную и страшную смерть, но и придумали, как не выплачивать компенсации 75% родственников убитых», – пишет Сальдо.

Воевавший на Херсонском направлении контрактник с позывным «Осетин» также считает, что киевские данные занижены в разы.

«Мы тоже потеряли, к сожалению очень много людей… Но тупым хохлам скажу одно, ваши дол..ебы потеряли в полтора раза больше», – написал «Осетин».