В Киеве самоуспокаиваются: США поставляют Израилю совсем другую помощь

Вадим Москаленко .  
10.10.2023 21:35
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Израильтянам якобы нужны только высокоточные бомбы, а не танки и артиллерия, поэтому Киев может спать спокойно – Израиль не покушается на предназначенную украинцам военную помощь США.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил гендиректор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Израильтянам якобы нужны только высокоточные бомбы, а не танки и артиллерия, поэтому Киев может...

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«Сейчас, поскольку только начинается горячая фаза, это только начало противостояния Израиля с ХАМАСом – и не только с ним, мы должны понимать, что теперь это будет первым заголовком во многих медиа, а не Украина. Ну, извините, это абсолютно естественно, с этим просто надо будет жить», – развёл руками Мартыненко.

При этом он заверил, что события в Израиле не должны повлиять на поставки оружия Украине, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

«Оружие, которое нужно Израилю и которое нужно Украине – это разное оружие. По крайней мере, из того, что мы слышим, запросы, которые были у Израиля к США относительно поставок оружия – это совершенно другая история. Им нужны боеприпасы для «Железного купола», насколько было объявлено, им нужны высокоточные бомбы, им нужна техническая помощь, а не танки и не артиллерия, её там достаточно», – утверждает пропагандист.

«Поэтому, по крайней мере, в краткосрочной перспективе такой угрозы нет (остаться без американской военной помощи – ред.), а в долгосрочной – это зависит от того, какая будет война в Израиле, с кем он будет воевать.

Потому что если с ХАМАСом – это одна история, если с Хезболла – другая история, если с Ираном – третья. Поэтому мы сейчас можем только наблюдать и смотреть, насколько эта война будет расширяться, распространяться по Ближнему Востоку и не только», – предположил «журналист».

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