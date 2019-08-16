16.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Криминал, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина
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В Киеве при экстрадиции в Израиль сбежал из-под стражи крупнейший в мире наркоторговец

На Украине расследуют побег основателя израильской сети с онлайн-продажи марихуаны Амоса Дова Сильвера, который бежал в аэропорту “Борисполь” перед экстрадицией из Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает DW.

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“В пятницу, 16 августа, его должны были выслать из Киева в Тель-Авив, после того, как украинский суд отклонил его апелляцию и позволил его экстрадицию в Израиль”, – говорится в сообщении.

Каким образом Сильверу удалось скрыться из поля зрения украинских правоохранителей, пока неизвестно. Израильская полиция сообщает, что совместно с украинскими коллегами ведет его розыск.

Между тем стало известно, что прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту побега на территории международного аэропорта “Борисполь” гражданина США при осуществлении его экстрадиции в Государство Израиль, говорится в официальном заявлении.

Как сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, “этого человека на паспортном контроле не было”.

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