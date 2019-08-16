В Киеве при экстрадиции в Израиль сбежал из-под стражи крупнейший в мире наркоторговец

16.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

На Украине расследуют побег основателя израильской сети с онлайн-продажи марихуаны Амоса Дова Сильвера, который бежал в аэропорту “Борисполь” перед экстрадицией из Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает DW.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“В пятницу, 16 августа, его должны были выслать из Киева в Тель-Авив, после того, как украинский суд отклонил его апелляцию и позволил его экстрадицию в Израиль”, – говорится в сообщении.

Каким образом Сильверу удалось скрыться из поля зрения украинских правоохранителей, пока неизвестно. Израильская полиция сообщает, что совместно с украинскими коллегами ведет его розыск.

Между тем стало известно, что прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту побега на территории международного аэропорта “Борисполь” гражданина США при осуществлении его экстрадиции в Государство Израиль, говорится в официальном заявлении.

Как сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, “этого человека на паспортном контроле не было”.