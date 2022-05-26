В Киеве СБУ схватила сына экс-побратима Тимошенко

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Новости Украины

Контрразведка СБУ задержала киевлянина за призывы к гражданам сдаваться и сотрудничать с «агрессором». Задержанный оказался сыном экс-депутата Верховной рады.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В спецслужбах отрапортовали, что задержанный проживал вблизи правительственных учреждений в центре Киева и через собственный аккаунт в Instagram через «сторис» и личные сообщения активно распространял призывы, «в которых оправдывал агрессию РФ» против Украины, «призывал граждан сдаваться врагу и сотрудничать с ним».

«Чтобы избежать ответственности за совершенные преступления, злоумышленник пытался сбежать за границу, где планировал скрываться. Однако сотрудники СБУ оперативно разоблачили и задержали вражеского пропагандиста. Следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт по статье 436 (пропаганда войны) УК Украины», – говорится в сообщении.

«Украинская правда», ссылаясь на свои источники, сообщает, что речь идет о сыне бывшего депутата «Блока Юлии Тимошенко» Дмитрия Витвицкого. Кроме того, по данным украинских СМИ, экс-депутат был заместителем председателя севастопольской городской организации партии «Батькивщина».

Известно, что Витвицкий ещё в 2012 году, будучи внефракционным депутатом, зарегистрировал законопроект, которым предлагал вместо: «Ще не вмерла в Украине ни слава ни воля» начинать украинский гимн: «Слава Богу, в Украини есть и правда, и воля. Вже нам, браттья-украинци, усмихнулась доля…» Однако до рассмотрения этого законопроекта дело так и не дошло.