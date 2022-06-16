В Киеве СБУ заблокировала аптечную сеть по обвинению в финансировании ДНР

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Новости Украины

Служба безопасности Украины заблокировала работу столичной фармацевтической компании, которая перечислила в бюджет ДНР почти 8 млн грн.

Деньги поступали в казну ДНР в виде уплаты налогов от сети аптек, зарегистрированных на Украине, но работающих на территории республики, сообщает пресс-служба СБУ.

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В СБУ уверяют, что налоги от аптечной сети в ДНР якобы использовали ддля материально-технического обеспечения группировок, участвующих в СВО на Украине.

«К противоправной деятельности причастны два руководителя киевского предприятия, которые владели более 50 аптеками во временно оккупированном Донецке. Они провели «перерегистрацию» торговых точек, чтобы вести незаконный бизнес», – говорится в сообщении.

Служба безопасности выявила доказательства финансово-хозяйственной деятельности в ДНР в столичном офисе коммерсантов от фармации.

В настоящее время обоим руководителям аптечной сети сообщено о подозрении.

Ранее СБУ заявила, что заблокировала в Днепропетровске работу подсанкционного завода, собиравшегося возобновить поставки для российского военно-промышленного комплекса.