В Киеве СБУшников сравнили с полицаями

29.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Работающие в интересах киевского режима силовые структуры репрессируют реальную оппозицию, а их методы ничем не отличается от пособников гитлеровцев.

Об этом в эфире YouTube-канала «Povesti» заявил экс-депутат Верховной рады и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СБУ, как минимум, заблокировала деятельность нашей политической силы – «Союза левых сил». И, конечно же, не дали возможность мне принимать участие в избирательной кампании, и в принципе активничать. Они же не стесняются на допросах давать мне понять, что если только моя активность будет каким-то образом угрожать их интересам, то очень быстро мой нахождение на свободе может измениться, скажем так», – пожаловался Волга.

По его словам, киевский режим преследует всю партию. В подтверждение экс-нардеп вспомнил, как в результате безосновательного задержания едва не погиб его ближайший соратник.

«Ровно год назад было возбуждено уголовное дело и арестован мой заместитель – член политсовета «Союза левых сил» и руководитель винницкой областной организации «СЛС» Иван Николаевич Бондарчук. Он был арестован только за то, что 9 мая вышел с портретом своего деда. И там события вообще развивались чуть ли не трагическим способом.

Во время ареста у Ивана Николаевича случился сердечный приступ, он человек уже немолодой, и стоило большого труда перевести его в больницу. Потом оказалось, что дело закрыто за отсутствием состава преступления, но никто, ни единый человек, не понёс ответственности за это деяние, по сути, преступление», – вспомнил Волга.

Однако, по мнению оппозиционера, далеко не все украинские правоохранители убеждённые подлецы – некоторые из них служат киевскому режиму просто за деньги.

«Из той группы, которая у меня была [с обыском], а там восемь человек, только один или два подлеца. Остальные прятали глаза в пол, говорили: «Мы всё понимаем». А когда моя жена слишком разволновалась, они делали всё, чтобы как-то её успокоить, дать какую-то валерьянку.

Но это не оправдывает этих офицеров. Я знаю, что нас с вами будут смотреть обязательно, и в том числе офицеры СБУ, которые ведут моё дело, а я нахожусь под наблюдением. Хотелось бы лишний раз апеллировать к чести, морали, слову и чести офицера, в том смысле, что ребята, будьте осторожны. Служа этому режиму, который сегодня уничтожает Украину, вы в первую очередь уничтожаете себя как офицеров.

Так что я их не оправдываю. Во-первых, было видно, что им стыдно, но они говорили: «Нам же как-то надо как-то жить и зарабатывать». И это стало чем-то похоже на что-то такое… Может, какие-то подобные картины разыгрывались где-то в Бабьем Яру, когда расстреливали десятки тысяч киевлян, и кто-то тоже сказал: «Я же не виноват, мне просто надо на кусок хлеба заработать», – резюмировал экс-нардеп.