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В Киеве считают «Бессмертный полк» опасной провокацией, с которой нельзя справиться
Ежегодно проходящая по всему миру акция «Бессмертный полк» представляет угрозу для национальной безопасности Украины.
сложно противодействовать, поэтому он является опасной провокацией. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Евгений Магда, исполнительный директор Института мировой политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Бессмертный полк» на самом деле опасная провокация. Ей очень трудно противодействовать. Как противодействовать людям, которые выходят почтить победителей нацизма? Как противодействовать людям, которые почитают победивших коричневую чуму? Практически с любой точки зрения это нелогично, неправильно, вызывает общественное осуждение, приводит к имиджевым потерям», – сказал Магда.
Метки: "Бессмертный полк", Евгений
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