В Киеве считают, что Москва и Вашингтон заставят Украину выполнять «Минск»

26.01.2022  17:18 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Минский процесс, Политика


Минские договоренности» – это единственное поле компромисса между Россией и США.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Минские договоренности» – это единственное поле компромисса между Россией и США. Об этом в...

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«Многоходовка будет – достигают договоренностей относительно выполнения «Минских соглашений», просто это точка компромисса, потому что ни США не против «Минских соглашений», ни Россия. Их это вполне устраивает. А проблема-то, как раз, в Киеве. Киев упирается, начинает петлять, тогда, раз эта власть не хочет, значит, надо менять и вести к рулю государства тех, кто присягнет на Библии, на Коране – на чем угодно, подпишется выполнять «Минские соглашения», – сказал аналитик.

«Этот процесс может растянуться на годы, но я вижу это как единственную точку компромисса, потому что дать письменные гарантии нерасширения НАТО – это все равно, что повесить сразу на штаб-квартиру в Брюсселе замок и распустить, можно с таким же успехом требовать самороспуска Соединенных Штатов», – заявил Золотарев.

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