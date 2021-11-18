В Киеве считают, что НАТО можно звать каждый раз, когда померещится «агрессия»

Когда в Киеве посчитают, что Россия готовится к эскалации конфликта, НАТО следует начинать военные учения совместно с ВСУ.

Об этом в эфире телеканала общественного вещания «UA:Крым» заявил руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается британской поддержки, на этой неделе Швеция тоже выразила подобные утверждения, как и британская сторона, о том, что они тоже готовы усилить свою военную миссию. Если бы было так всё хорошо и так складывалось, и мы действительно получили такую поддержку партнёров, то мы бы тут собрали такую серьёзную мультинациональную бригаду поддержки Украины и даже бы членства в НАТО. Что, конечно, чрезвычайно важно и даже знаково», – сказал эксперт.

«И представьте себе, началась эскалация, скопление войск на границе, и сразу два корабля ВМС США появились в Чёрном море и начали учения с украинскими ВМС, самолёты-разведчики поднимались в небо и так далее. Представьте себе, если только Россия пробует провоцировать, какая-то идёт эскалация, агрессия или скопление войск, мы начинаем такие же учения со шведами и британцами, и возможно, ещё другими странами, на материковой части нашей страны. Я думаю, это мощный сигнал и сдерживающий фактор», – сказал Мусиенко.