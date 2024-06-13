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Рассекреченный агент ГУР МО Украины и нардеп от Запорожской области Евгений Шевченко считает, что сейчас «все идет к окончанию войны». Таким прогнозом он поделился с подписчиками своего телеграм-канала.

«И хватит слушать разные сценарии про ядерные удары по нам. Все идет к окончанию войны. Кто бы кто и что не говорил. С ноября по февраль, начнется постепенное охлаждение как политических накалов, так и боевых действий. Осталось не так долго», – считает Шевченко.

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Украинцев, желающих понять, что происходит вокруг их страны и каким оразом произойдет замирение с Россией, депутат призвал следить за взаимоотношениями США и Израиля.

«В политическом смысле мы попали в политическую зависимость от процессов как в Европейском Союзе так и в США. И чем ближе выборы президента Соединенных Штатов, тем больше будет происходить различных неожиданностей в нашей жизни», – считает Шевченко.

В качестве иллюстрации украинский нарлеп сослался на недавний скандал в Вашингтоне, где связанная с нынешней администрацией США газета TEXTY опубликовала список людей и организаций, выступающих против того, чтобы Вашингтон продолжал оказывать новую поддержку Киеву

По данным Института мира и процветания крайне правого республиканца Рона Пола, в список вошли 391 человек и 76 организаций .

Публикация этого списка вызвала критику в Вашингтоне. Директор Института Рона Пола Дэниел Макадамс, также вошедший в список, заявил, что цель — «очернить» американских политиков, журналистов и других влиятельных людей как предполагаемых агентов российского влияния .

«Результаты этих выборов напрямую повлияет на нас с вами. На то, что ожидает нас впереди. Конечно же я как в футбольном матче болею за Трампа. Может я ошибаюсь, но я возлагаю с его приходом в качестве нового Президента США – окончание войны и политического урегулирования», – признается украинский политик.

При этом Шевченко делает важную оговорку, позволяющую понять реальные настроения тех представителей украинской и западной элиты, которые ратуют сегодня за перемирие.

«Я не хочу и не буду оставлять россиянам оккупированные земли Украины. Но, я предлагаю их возвращать политическим способом. Существует не очень много, но достаточно весомых аргументов, почему Россия вынуждена будет пойти на уступки и вернуть часть нашей территории. И я не про шантаж и давление говорю. Писать о них не буду. Они пригодятся на переговорах. Да и многие их не поймут и естественно, не поверят. Всему свое время. Все стороны должны созреть к этому», – пишет Евгений Шевченко.

Нардеп делает еще одно важное признание: «Я больше не верю, что ценой жизни наших сограждан мы сможем закончить войну и вернуть всю нашу территорию. Так война никогда не закончится».

Нардеп также делится одним из рецептов окончания войны:

«Нам необходимо создать мощную оборонительную систему, в которой россияне бы застряли как в болоте. И не смогли дальше продвигаться ни на метр. И сразу после этого переходить к прямым переговорам о нахождении компромисса и взаимных уступок. Нам нужна наша земля и наши люди. Им нужны политические уступки на основе стамбульских предварительно сформулированных договоренностей. Я считаю, что подобные взаимные уступки стоят жизни сотни тысяч а может и миллионов людей. Как наших граждан, так и их. И я надеюсь, они это тоже понимают», – заключает украинский политик.