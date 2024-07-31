В Киеве сетуют, что «полное превосходство русских» проявляется ещё и в «полководческом таланте»

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Благодаря грамотному командованию войсками и героизму бойцов, за два месяца ВС России продвинулись на шесть километров – и дошли до города Торецк.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил эксперт киевского Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По состоянию на 1 июня расстояние между линией фронта и Торецком составляло где-то 5,5-6 километров. На 30 июля это расстояние было где-то 3,3 километра. Сегодня противник в окрестностях города Торецк. То есть, за 60 дней враг продвинулся на 6 километров. Темп его продвижения – 100 метров в сутки», – подсчитал эксперт.

«Как им это удалось – это полководческий талант командования группировок войск противника, которые оказались способны создавать численное преимущество на избранных направлениях в избранные моменты операции. Это очень высокое мастерство, надо признаться. Враг превосходит в пять раз, имеет превосходство в боевой технике, артиллерии. Способен привлекать с аэродромов ударную авиацию. Так – сложно долго останавливать противника. Противник умело создаёт преимущество, и его реализует», – подытожил Кевлюк.