В Киеве сетуют: «У нас худший вариант Приднестровья»

22.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

У Киева нет никакого плана по реинтеграции Донбасса, а в случае проведения выборов избранные в ЛДНР представители местной власти будут показывать украинским властям средний палец при обсуждении любого вопроса.

Об этом в эфире youtube-канала «PolitWera» рассказал украинский политконсультант Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине худший вариант заморозки конфликта, у нас худший вариант Приднестровья, – рассказал Джангиров. – Приднестровье экономически интегрировано в Молдову…. А в Украине экономическое взаимодействие сводится к минимуму.

Неподконтрольные территории в большей степени экономические интегрированы в Россию. Наступит момент, когда демографический фактор, количество паспортов будут просто склонять российскую власть к определенным действиям».

По мнению эксперта у Киева нет никакого плана по реинтеграции Донбасса.

«Есть сравнительно вменяемая идея: на первом этапе для сохранения лица придумать некий эвфемизм, условность, чтобы показать, что мы мониторим границу, будет там группа украинских пограничников. Разрешить выборы в ОРДЛО и вести переговоры с уже избранными новыми представителями.

Но там не могут ответить на вопрос, как будет вести переговоры Киев с легитимной властью неподконтрольных территорий, у которой главным жестом на переговорах будет средний палец по любому вопросу. Нет ответа на этот вопрос. Полностью дать на откуп прокуратуры, суды, но в чём тогда заключается центральная власть?» – отметил выступающий.

По словам Джангирова, в этом плане «время работает против Украины».