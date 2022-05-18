В Киеве шантажируют Запад: пока не дадите нам оружия, цены на продовольствие будут только расти

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Новости Украины

От того, как скоро Украина получит западное оружие для отпора России, зависит понижение цен на продовольствие во всем мире. Об этом в Twitter написал советник руководителя Офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«Украина — кормилица мира. Развязав эту войну, Кремль спровоцировал глобальный рост цен. Чем быстрее мы получим оружие, то скорее освободим свои территории. Чем быстрее освободим территории, то ниже станут цены на на всех континентах. Прямая зависимость. Принимайте решение», — написал он.

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Подоляк заявил, что для того чтобы уже в этом году закончить войну, необходимо ввести против России нефтяное эмбарго, а также поставлять Украине танки, самолеты и артиллерию. В то же время ряд стран Запада заявляют своей неготовности в данный момент отказаться от покупки нефти в России.