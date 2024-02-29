В Киеве шок и ярость: ЕС закупает продукцию в новых регионах России

Несмотря на санкции, страны Европейского Союза продолжают массово закупать российскую и белорусскую аграрную продукцию.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины» Сергей Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За прошлый год РФ экспортировала в страны ЕС товаров и продукции более чем на 20 миллиардов долларов.

Да, кто-то скажет, что это почти в два с половиной раза меньше, чем было до войны, тогда цифра достигала 50 миллиардов. Но ведь мы прекрасно понимает, что в условиях ограничения экспорта нефти и газа, и прекрасно понимаем, что как раз аграрный экспорт РФ в Белоруссию вырос за это время.

Более того, она открыто экспортируется в целый ряд стран ЕС. По аграрной продукции в лидерах Италия, Франция, Германия. Это страны, которые больше всего импортируют аграрной продукции из Белоруссии и России», – сказал Соболев.