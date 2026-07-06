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На Украине вновь начались отключения электроэнергии, хотя подсчеты показывали, что пока существующей генерации должно хватать.





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Об этом в беседе сзаявил, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Депутат поинтересовался, как долго продлятся отключения. Эксперт говорит, что причин две – жара и повреждения сетей, но говорит, что был поражен, поскольку не ожидал, что отключения начнутся так быстро в центре, ведь расчеты показывали, что текущей генерации пока должно хватать.

«Почти не работает муниципальная генерация. Практически не включаются газосжигающие установки, которые принадлежат государственным и даже частично государственным компаниям», – сказал Харченко, уточнив, что они не включаются даже в то время, когда это экономически прибыльно.



Это происходит из-за вмешательства правоохранительных органов в экономическую деятельность – «заблокировало большое количество генераций». Дело в том, что «Нафтогаз» покупает часть газа по импорту и продает на украинском рынке примерно по 30 тысяч гривен. При этом собственники установок имеют договоры с «Нафтогазом» и обязаны покупать у него топливо. В то же время на украинской энергетической бирже такой же газ стоит на 20% дешевле.

В итоге к компаниям приходит прокуратура и выдвигает обвинения в нецелевом расходовании средств – покупке газа дороже, чем он есть в наличии.

«Тюрьма, причем без вариантов», – подчеркивает эксперт.

При этом директору компании, если он купит газ на бирже, придется платить еще и «Нафтогазу» по договору, из-за чего почти никто не покупает газ на бирже даже летом, когда газ дешевле.