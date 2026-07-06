В Киеве шокированы: Отключения света начались раньше, чем прогнозировалось

Игорь Шкапа.  
06.07.2026 13:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Экономика коллапса, Энергетика


На Украине вновь начались отключения электроэнергии, хотя подсчеты показывали, что пока существующей генерации должно хватать.

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Об этом в беседе с Зе-депутатом Верховной рады, членом комитета по энергетике Андреем Жупаниным заявил директор киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине вновь начались отключения электроэнергии, хотя подсчеты показывали, что пока существующей генерации должно...

Депутат поинтересовался, как долго продлятся отключения. Эксперт говорит, что причин две – жара и повреждения сетей, но говорит, что был поражен, поскольку не ожидал, что отключения начнутся так быстро в центре, ведь расчеты показывали, что текущей генерации пока должно хватать.

«Почти не работает муниципальная генерация. Практически не включаются газосжигающие установки, которые принадлежат государственным и даже частично государственным компаниям», – сказал Харченко, уточнив, что они не включаются даже в то время, когда это экономически прибыльно.

Это происходит из-за вмешательства правоохранительных органов в экономическую деятельность – «заблокировало большое количество генераций». Дело в том, что «Нафтогаз» покупает часть газа по импорту и продает на украинском рынке примерно по 30 тысяч гривен. При этом собственники установок имеют договоры с «Нафтогазом» и обязаны покупать у него топливо. В то же время на украинской энергетической бирже такой же газ стоит на 20% дешевле.

В итоге к компаниям приходит прокуратура и выдвигает обвинения в нецелевом расходовании средств – покупке газа дороже, чем он есть в наличии.

«Тюрьма, причем без вариантов», – подчеркивает эксперт.

При этом директору компании, если он купит газ на бирже, придется платить еще и «Нафтогазу» по договору, из-за чего почти никто не покупает газ на бирже даже летом, когда газ дешевле.

«И в результате из системы выпало от 400 до 700 мегаватт мощности, которые просто недоступны в те же пиковые часы, когда они наиболее необходимы», – печалится Харченко.

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English version :: Читать на английском В Киеве шокированы: Отключения света начались раньше, чем прогнозировалось

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