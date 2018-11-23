В Киеве шокированы: Поддержка НАТО и ЕС украинцами вернулась на домайданные показатели
Несмотря на очевидные неудачи Украины после Майдана, Запад продолжает на словах высоко оценивать нынешний курс страны, поскольку ему выгодно нынешнее состояние страны.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам эксперта, есть два ключевых фактора, которые определяют высокую оценку со стороны западных партнеров того, что произошло в Украине.
«Первый – что сегодня Украина находится в зоне управления ЕС и США. Они получили контроль над 35-миллионной страной, над огромными ресурсами. Для них все, что произошло с 2014 года – огромный плюс. Была страна, которая была буфером между Россией и Западом, с суверенным олигархатом, которая то воевала с Россией, то пыталась торговаться с ЕС. И этого субъекта не стало. Теперь это зона контроля над ресурсами, начиная от леса и заканчивая энергоресурсами, зона контроля западных партнеров, которые в значительной мере сегодня определяют нашу экономическую и военную политику, немного меньше вмешиваются во внутреннюю политику, социальную политику”, – сказал политолог.
Он подчеркивает, что ради этого Запад будет видеть на Украине несуществующие плюсы.
“Но это только дискредитирует Запад в глазах украинцев. По соцопросам поддержка вступления в ЕС скатилась до 50%, в НАТО – до 40%. Это – нисходящий тренд. Если бы в опросах принимали участие Крым и Донбасс, то результат был бы на уровне предыдущих лет. Мы сделали большой круг и вернулись в ту точку, где стартовали – не на обочину, а в кювет возле обочины”, – заявил эксперт.
Также политолог отметил личную заинтересованность западных политиков.
“Часть западных элит являются элементом коррупционных потоков в Украине. И для них признание провала украинского политического кейса – это признание личного поражения. Многих послов, дипломатов, политических экспертов, если они признают этот провал, после этого необходимо отозвать, оштрафовать, понизить в должности», – резюмировал Бортник.
Метки: Руслан Бортник, Украина после Майдана
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