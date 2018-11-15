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15.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Происшествия, Скандал, Строительство, Украина, Финансы
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В Киеве – скандал из-за тендера на строительство мемориала боевикам Майдана

Победителем тендера на строительство мемориала “героям небесной сотни” стала компания «Северо-украинский строительный альянс». Ее предложение составляет 143 млн грн, передает корреспондент “ППолитНавигатора”.

В аукционе участвовали еще три участника: мастерская «Украина-реставрация», компания «Основа» и «Киевское межобластной специальное научно-реставрационное производственное управление». Тендер проводят во второй раз — первый раз он не состоялся из-за того, что на аукцион подал заявку только один участник — компания «Основа».

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Исполнитель реконструирует аллею, обустроит пешеходную зону, осуществить благоустройство и озеленение территории по проекту архитектурного бюро MI studio. Мемориал должен быть построен в течение девяти месяцев с момента победы в тендере.

Издание отмечает, что сейчас строительство невозможно — участок на улице Институтской, где должен быть возведен мемориал, арестован Печерским райсудом столицы по ходатайству Генпрокуратуры к моменту завершения следственных экспериментов. 7 ноября на Институтской демонтировали стихийный мемориал с фотографиями погибших из-за того, что они мешают следственному эксперименту, демонтаж согласовали с семьями погибших.

Издание Хмарочос напоминает, что «Северо-украинский строительный альянс» связан с Максимом Микитасем — народным депутатом, президентом «Укрбуда» и знакомым мэра Виталия Кличко.

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Официальный владелец компании — помощник Микитася Андрей Якусевич. Адрес фирмы совпадает с адресом компании «Укрбуд». Кроме того, 60% финансовых поступлений «Северо-украинского строительного альянса» — подряды от «Укрбуда».

Ранее журналисты проекта «Схемы» обнаружили, что тендер на определение подрядчика, который будет строить Шулявскую развязку, разыграли между двумя связанными фирмами, которые также выводят на Микитася.

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