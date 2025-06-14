На Украине заставляют продолжать нести службу даже провоевавших десять лет «добровольцев», ставших инвалидами.

Об этом в интервью украинскому политологу Руслану Бортнику заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть героический человек, о котором писали уже во время большой войны многие из наших изданий, из нашего подразделения, который на войне с 2014 года. Он официально инвалид войны третьей группы, в котором в общей сложности больше 20 осколков, который не вытащили. Он в одиночку херячил вагнеровцев так, что об этих боях писали практически все СМИ в 22 году. Героический человек, который воюя уже 10 лет, потерял здоровье. Вот он сейчас прошел очередную ВЛК, сегодня он закончил. Я ему звоню, говорю, братан, ну что, тебя списали. Он говорит, не поверишь, ограниченно годен.

А он уже ходить не может, он задыхается. Инвалид войны третьей группы, есть официальная бумага. Каждый год это всё подтверждается. Осколки везде есть, вытащить их невозможно, они мешают. Это даёт естественно на общий организм, что ему сложно, даёт на развитие ишемической болезни сердца, он задыхается, он слабеет и так далее», – сказал Прошинский.