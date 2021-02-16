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16.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина
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В Киеве схватились за голову: На перевооружение ВСУ нужно лет 50

Новости Украины

Сумма в 10 миллиардов гривен, которую украинское правительство выделило на закупку вооружений в 2021 году крайне незначительна для воюющей страны.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, этих денег хватает лишь на незначительную долю потребностей ВСУ.

«10 миллиардов гривен – это в гривнах звучит много, а если это перевести в доллары и посмотреть на мировые цены на вооружение, то это прям очень скудненько для Украины, для страны, которая воюет… 60 бронетранспортеров и бронированных машин – это шесть рот. Шесть рот – это фактически полтора батальона. В вооруженных силах батальонов 40-60. Если мы в год закрываем полтора, то за сколько десятилетий мы закроем все нужны.

Около четырех десятков беспилотных комплексов, 40 беспилотников разных, это не только «Байрактары», это условные «Фантомы», 320 автомобилей – ну, такими темпами еще долго военные будут ездить на такси…279 устройств разведки и наблюдения – такое. Если это трубы разведчика, то это очень грустно, если это мобильные комплексы наблюдения, то это, конечно, прогресс. 10 миллионов штук боеприпасов – ракета к «Ольхе» и патом для ПМ – это же тоже боеприпасы», – заявил Чмут.

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