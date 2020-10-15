14.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
нацизм, Общество, Политика, Россия, русофобия, Украина
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В Киеве скончался светила тотальной украинизации


Не дожив несколько дней до своего 85-летия, скончался крайне авторитетный для «свидомого» сообщества известный украинский языковед и отъявленный русофоб, профессор филологии Олександр Пономарiв.

Об этом сообщает «Громадское» со ссылкой на директора Института журналистики Владимира Резуна, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам источника, профессор, уже находясь в неудовлетворительном состоянии, скончался утром 14 октября.

«У него был перелом, он уже год лежал в больнице и был в не слишком хорошем состоянии», – рассказал Резун.

Очень горячо на данное известие отреагировал экс-президент Украины Пётр Порошенко.

«Ушёл в вечность Александр Пономарив – профессор, ученый, блестящий знаток украинского языка, страстный его ценитель и популяризатор.


Александр Данилович всегда был искренним и принципиальным борцом за украинский язык в нашем обществе. Тысячи студентов узнали тонкости употребления нашего языка именно благодаря ему.

В течение 40 лет он был любимцем всех поколений выпускников журфака – воспитанниками профессора почти всё современное медиасообщество Украины», – написал Порошенко в своём Telegram.

Отметим, что покойный был фанатичным последователем тотальной украинизации и декоммунизации.

Так, профессор особо возмущался переименованием столовой «Вареники» в вареничную «Катюша», а также требовал переименовать находящийся под контролем Киева Северодонецк на украинский лад в «Сиверскодонэцьк».

Кроме того, Пономарив был твёрдо убеждён, что в Крыму под определение «титульная нация» попадают только украинцы и крымские татары.

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