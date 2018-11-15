В Киеве сквер переименовали в честь «правосека» из Франции, убитого на Донбассе

15.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Горсовет Киева сегодня голосами 75 депутатов поддержал инициативу националистической партии «Свобода» по переименованию сквера на Андреевском спуске 33/6 в честь оперного певца из Франции Василия Слипака, который отправился добровольцем воевать Донбасс в составе «Правого сектора» и был ликвидирован снайпером летом 2016 года.

Об этом сообщил автор инициативы депутат Юрий Сиротюк.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как сообщал «ПолитНавигатор», музыкальные критики ранее отмечали – Слипак не мог похвастаться успешной карьерой, именно это стало причиной его отъезда на войну.

«У Слипака действительно был очень красивый бас, но будет преувеличением сказать, что этот певец делал выдающуюся международную карьеру, — музыкальный критик Мария Бабалова. – Он выступал преимущественно во второстепенных европейских театрах. Просмотрев его контракты за 2012–2016 годы, я не увидела ни одного «первого» театра — ни Ла Скала, ни Ковент-Гарден. Слипак выступал в Кракове, в парижских театрах. Пел славянскую музыку, также Эскамильо в «Кармен», Спарафучиле в «Риголетто». Контрактов у певца было немного — два-три в год. То, что на сцене он часто «убивал», это факт. Предположу, что именно неуспешность Слипака в оперной карьере и закинула его на Донбасс. И поехал он туда не с концертами».