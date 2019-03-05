В Киеве смакуют, как утюжили Донбасс «Точкой-У»

05.03.2019

Как только у Украины появятся современные ракеты, в Кремле будут знать, что Киев способен нанести РФ неприемлемый ущерб, и это станет серьезным сдерживающим фактором для Москвы.

Об этом на круглом столе в Киеве, посвященном денонсации договора РСМД и ее последствиям для Украины и международной безопасности, заявил директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда нам говорили «не надо вам в НАТО, а то Россия нападет»… Мы отказались от НАТО, и Россия напала. Именно потому она и напала, что мы отказались от НАТО.

Теперь та же самая ситуация. Россия трижды просчитает, сколько ущерба может Украина нанести этими ракетами. В военной стратегии есть такое понятие как нанесение неприемлемого ущерба. Этими ракетами мы можем нанести неприемлемый ущерб России.

Приведу один пример, который мало кто знает: нанесение нашим дивизионом «Точка» удара по выдвигающимся российским войскам на Донбассе принесло больше потерь, чем какой-либо сухопутный бой. Понимаете, насколько это мощное оружие?

И это будет действительно мощное оружие сдерживания России.

К сожалению, у нас нет сегодня большой огневой мощи. Стратегическую авиацию мы уничтожили, фронтовую авиацию мы уничтожили, оперативно-тактические ракеты мы уничтожили, и у нас мало артиллерии – наши заводы не выпускают артиллерийских систем.

Где у нас огневая мощь? Ее нет. Только ракеты могут заполнить этот огромный пробел в нашей обороноспособности», – сказал Перепелица.