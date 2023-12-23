В Киеве снесли памятник на братской могиле сторонников единства с Россией

Александр Ростовцев.  
23.12.2023 22:18
  (Мск) , Киев
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Вандализм, Дзен, Киев


Сегодня в Киеве в Мариинском парке бандеровскими властями демонтирован памятник участникам Январского восстания киевских рабочих завода «Арсенал» 1918 года против марионеточной Центральной Рады и петлюровцев. Акт вандализма, как сообщили чиновники мэрии Виталия Кличко, состоялся в рамках «декоммунизации», поскольку памятник «прославлял большевиков».

Восстание началось 25 января 1918 года, ядром которого стало около 900 рабочих киевского завода «Арсенал», сторонников установления Советской власти на Украине и единства с Советской Россией. Постепенно восстание охватило весь Киев. К рабочим присоединились солдаты, авиаторы, а также жители Киева.

Сегодня в Киеве в Мариинском парке бандеровскими властями демонтирован памятник участникам Январского восстания киевских...

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Ценой огромных усилий, стянув с фронта части и артиллерию, петлюровцам удалось подавить восстание 4 февраля. В расправах с повстанцами особую жестокость проявили «сичевые стрельцы» Евгена Коновальца, бросавшие людей под днепровский лед.

8 февраля Киев был взят войсками Красной гвардии, петлюровцы выбиты из города, а правительство Советской Украины переехало из Харькова в Киев уже 12 февраля.

В ходе боев с петлюровцами и «сичевиками» восставшие потеряли убитыми свыше 1500 человек, 750 из которых были похоронены в Мариинском парке города Киева.

Понятное дело, что памятник киевским рабочим-повстанцам, сторонникам большевиков и единства с Россией, вызывал острую ненависть у нынешних манкуртов, ведущих отсчет украинской «самостийности» с момента основания недогосударства УНР, преемницей которого якобы выступает современная Украина.

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