В Киеве сносят звезду в честь освобождения от нацистов. На Крещатике митинг нацистов

Михаил Рябов.  
04.11.2023 13:04
  (Мск) , Киев
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Дзен, Киев, Нацизм


В Киеве на площади Победы власти демонтируют звезду с монумента, установленного по случаю 60-летия освобождения столицы УССР от гитлеровцев. Никаких протестов со стороны местного населения нет – все активные недовольные давно зачищены СБУ. В застенках правозащитник Елена Бережная, под домашним арестом комсомольцы братья Кононовичи – ранее только они решались проводить акции возле этого монумента даже после переворота 2014 года, но подверглись репрессиям после начала СВО.


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Зато на Крещатике проходит митинг националистов, которые требуют освобождения террористов «Азова» по обмену и увеличить расходы на боевые действия из городской казны.

(Судя по тому, что ранее аналогичная акция проходила в Одессе, митинг является технологией давления на неугодных офису Зеленского градоначальников, – им выдвигаются претензии по поводу недостаточной поддержки ВСУ).

Переехавший из Киева в Москву экономист Александр Дудчак, член движения «Другая Украина», считает, что демонтаж монумента начат сегодня не случайно.

«Ублюдки приступили к демонтажу звезды с обелиска «Городу-герою Киеву» на площади Победы, которую переименовали в Галицкую.

Ранее, еще в апреле прошлого года, лапы бандерлогов дотянулись до ордена Ленина, но на большее тогда денег и инструментов не хватило, затем в сентябре этого года убрали позолоченные медали, что были выше.

Теперь рукожопые достали до Звезды на самом верху.

Одичалые бандерлоги киевского режима ничего создать не могут самостоятельно. Максимально на что хватает – искалечить то, что было создано до них.  На монумент «Родина-Мать» нацепили лгбт-флаг, на памятник Св.кн.Ольге – бронежилет. Ничего святого, ни ума, не совести.

Зато они любят символичность. И демонтаж Звезды они устроили в День народного единства России и накануне 80-летия освобождения Киева от нацистов. Первого освобождения», – возмущается Дудчак.

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