В Киеве снова рвутся гранаты

19.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Киеве снова прогремел взрыв, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает паблик Киев Оперативный в соцсети.

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“Только что на Сулеймана Стальского, 30, в подъезде жилого дома произошел взрыв. По предварительной информации, это была граната. Информации о пострадавших пока нет”, – говорится в сообщении.