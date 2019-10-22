В Киеве сняли все обвинения с предполагаемого убийцы Вороненкова

22.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Киевский суд отменил подозрение российскому криминальному авторитету Владимиру Тюрину, которого следствие ранее считало причастным к заказу убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Одним из обоснований судебного решения об отмене подозрения Владимиру Тюрину стало резкое изменение показаний потерпевшей М.Максаковой-Игенбергс”, – сказала Максимец.

Максимец рассказала, что во время дополнительных допросов Максакова полностью изменила свои показания о причастности ее бывшего мужа к убийству Вороненкова и предоставила следствию другую версию относительно мотивов убийства.

“Аналогичные показания относительно непричастности Тюрина к убийству потерпевшая и другие свидетели предоставили и в ходе судебного разбирательства уголовного производства по обвинению исполнителей убийства”, – рассказала Максимец.

По ее словам, еще одним основанием для отмены подозрения стало отсутствие подтверждения о получении Тюриным письменного уведомления о подозрении. Вручение подозрения Тюрину должно быть осуществлено компетентными органами РФ на запрос украинской стороны в рамках оказания международно-правовой помощи.

“… в компетентные органы РФ были направлены 4 запроса о предоставлении международно-правовой помощи в данном уголовном производстве. Кроме вручения подозрения Тюрину, прокуратура обращалась в компетентные органы РФ по поводу установления местонахождения и проведения допросов лиц, причастность которых к преступлению проверяется украинскими следователями, а также предоставление информации о пребывании подозреваемого Юрия Василенко на территории РФ, подтверждение или опровержение факта его смерти”, – отметила Максимец.

Максимець, отмечает, что ни на один из этих запросов не было получено положительных ответов. “Соответственно не было совершено и процессуальное действие по вручению Тюрину сообщения о подозрении. Учитывая изложенное суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты об отмене уведомления о подозрении Тюрину”, – сказала Максимец.

Вместе с тем, по ее словам, данное решение не означает прекращения расследования относительно заказчиков убийства и других причастных лиц, а также не лишает прокуратуру права подготовить новое подозрение по результатам проведения дополнительных следственных действий. Также оно не влияет на суть обвинения относительно исполнителей убийства Вороненкова.

Кроме того, расследование относительно заказчиков преступления затруднено тем, что украинская прокуратура лишена возможности осуществлять какие-либо следственные действия на территории РФ.

“Речь идет об установлении фактических обстоятельств заказа убийства на территории РФ. В свою очередь правоохранительные органы РФ не хотят нам в этом помогать”, – добавила она.

Напомним, 23 марта 2017 года в центре Киева злоумышленник застрелил Дениса Вороненкова и ранил мужчину, который его сопровождал.

10 мая 2018 года прокуратура Киева сообщила о завершении следствия по делу убийства Вороненкова. По версии ведомства, убийство Дениса Вороненкова организовала ФСБ через бывшего гражданского мужа Марии Максаковой, криминального авторитета из Башкирии Владимира Тюрина.