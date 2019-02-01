В Киеве со стрельбой задержан чиновник из Галичины

01.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Полицейские в Киеве со стрельбой задержали директора одного из местных коммунальных предприятий Львовской области, который получал в столице «откат» в 680 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Силовики из управления защиты экономики во Львовской области раскрыли схему, по которой руководитель одного из предприятий потребовал «откат» за закупку техники у конкретного поставщика.

«Во время задержания руководитель КП пытался бежать, правоохранители были вынуждены применять оружие. Сейчас руководитель коммунального предприятия и директор общества задержаны в порядке ст.208 УПК Украины», – говорится в сообщении.