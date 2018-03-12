12.03.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Киеве собирают свидетельства бездействия полиции во время погрома Русского центра

В Киеве собирают свидетельства бездействия полиции во время погрома украинскими радикалами Русского культурного центра 18 февраля.

Об этом говорится в обращении украинской правозащитницы Елены Бережной на её странице в социальной сети «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она призывает откликнуться всех, кто был очевидцем нападения украинских националистов на Русский культурный центр 18 февраля.

«Нет необходимости выступать свидетелями по уголовному производству, так как достаточно видеоматериалов, однако прошу сообщить о деталях бездействия полиции во время очевидных правонарушений!», – пишет Бережная.

Руководимый ею Институт имени Ирины Бережной требует возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Национальной полиции, которые не выполнили свои функции.

«Сообщаю, что полиция до настоящего времени не возбудила уголовное дело в отношение воинствующих недоумков, которые 17 февраля в Русском центре издевались над детками и присутствующими, оставляя оскорбительные автографы на стенах! В судебном порядке Институт добьётся возбуждения дела и привлечения всех этих ущербных оболтусов к уголовной ответственности!», – говорится в обращении.

Также Бережная получила ответ от начальника Подольского управления полиции Ищенко, который признает, что имело место “грубое нарушение криминального законодательства Украины” и утверждает, что по действиям погромщиков возбуждено уголовное дело по ст.296 ч.2 УК Украины (Хулиганство).