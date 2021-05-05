В Киеве собираются «реинтегрировать» жителей Донбасса только на правах «неграждан»

05.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Единственное условие, при котором присоединение к Украине такой «раковой опухоли» как Донбасс окажется относительно «безболезненным» – это лишение жителей «освобождённых» территорий избирательного права и превращение их в «неграждан» по прибалтийскому образцу.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая спросила, нужно ли адаптировать украинское законодательство под ситуацию, когда Украина «освободит» ЛДНР.

«Подстраиваться под ОРДЛО? Я думаю, что это никаким образом нельзя обсуждать и думать. Мы должны навязать свои государственные украинские подходы на той территории, которые временно оккупированы.

Я лично считаю, что ни о каких выборах раньше срока оккупации в принципе и речи быть не может. Потому что люди, которые 5, 7, 10 лет находятся под влиянием российской пропагандистской машины, не могут свободно выбирать, потому что их мозги 7, 10 лет просто промывались в антиукраинском плане. Каким образом можно таким людям позволять голосовать и брать участие в выборах? Хватит!», – заявил экс-министр.

По его словам, в данном случае было бы разумно брать пример с прибалтийских стран, которые сделали часть населения негражданами.

«Это всё зависит от конкретной ситуации, которая возникнет на момент освобождения тех территорий, но то, что это может быть автоматическим (о чём говорится в формуле Штайнмайера, во всех этих кластерах) – это абсолютный абсурд.

Потому что мы на самом деле получим раковую опухоль в украинском политическом пространстве. Это будет влиять на всю ситуацию на всей остальной Украине. Поэтому мы не имеем права присоединять раковую опухоль для того, чтобы весь организм болел этой раковой болезнью. Нет, так не может быть», – отрезал Огрызко.