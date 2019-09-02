02.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Криминал, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

В Киеве собрались идти в трибунал с «перепиской» Суркова

Запущенная ранее фальшивка в виде псевдопереписки из якобы взломанной украинскими хакерами электронной почты помощника президента РФ Владислава Суркова будет «доказательством» в трибунале против РФ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Центра глобальных исследований «Стратегия XXI» Михаил Гончар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Важно, что появились эти материалы. Они потом послужат делу, как его назвать – очередного Нюрнберга», – сказал Гончар.

По его мнению, материалы хакеров «показывают, что никакого народного волеизъявления, никаких движений не было – все это искусственно созданные, культивированные вещи».

«Так что нужно привлечь внимание и к пленкам Глазьева так же», – призвал эксперт.

«Я где-то понимаю, что для западных исследователей документы, полученные способом, скажем, взлома чужой электронной почты, – как бы не совсем легально полученные. Но такой, я извиняюсь, чистоплюйский подход не должен доминировать. Война есть война, какой бы она не была – гибридной или классической. И потому на войне как на войне. Игнорирование подобного рода вещей оборачивается потом погибшими на поле боя», – заявил Гончар.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть