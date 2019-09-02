В Киеве собрались идти в трибунал с «перепиской» Суркова

02.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Запущенная ранее фальшивка в виде псевдопереписки из якобы взломанной украинскими хакерами электронной почты помощника президента РФ Владислава Суркова будет «доказательством» в трибунале против РФ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Центра глобальных исследований «Стратегия XXI» Михаил Гончар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важно, что появились эти материалы. Они потом послужат делу, как его назвать – очередного Нюрнберга», – сказал Гончар.

По его мнению, материалы хакеров «показывают, что никакого народного волеизъявления, никаких движений не было – все это искусственно созданные, культивированные вещи».

«Так что нужно привлечь внимание и к пленкам Глазьева так же», – призвал эксперт.

«Я где-то понимаю, что для западных исследователей документы, полученные способом, скажем, взлома чужой электронной почты, – как бы не совсем легально полученные. Но такой, я извиняюсь, чистоплюйский подход не должен доминировать. Война есть война, какой бы она не была – гибридной или классической. И потому на войне как на войне. Игнорирование подобного рода вещей оборачивается потом погибшими на поле боя», – заявил Гончар.