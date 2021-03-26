Подпишись на рассылку
26.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

В Киеве намерены объявить Крыму «правовую войну»

Новости Украины

Украине нужно создать единый центр, который будет заниматься всеми видами блокады Крыма, а также добиться ареста российских активов за границей, чтобы использовать их как компенсацию «ущерба», понесенного из-за потери полуострова.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил бывший крымский экономист, эксперт «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Главная задумка всех стратегий, что были государственные, – это сделать дипломатическую, экономическую и правовую блокаду. То есть сделать так, чтобы повышалось международное санкционное давление, а это экономическая война, и чтобы каждый день, каждый месяц в разных странах суды отсуживали на компенсацию убытков Украины имущество Российской Федерации.

То есть нужен мощный центр по управлению такой экономической, дипломатической и правовой войной», – заявил Клименко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть