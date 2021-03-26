В Киеве намерены объявить Крыму «правовую войну»

26.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине нужно создать единый центр, который будет заниматься всеми видами блокады Крыма, а также добиться ареста российских активов за границей, чтобы использовать их как компенсацию «ущерба», понесенного из-за потери полуострова.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил бывший крымский экономист, эксперт «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная задумка всех стратегий, что были государственные, – это сделать дипломатическую, экономическую и правовую блокаду. То есть сделать так, чтобы повышалось международное санкционное давление, а это экономическая война, и чтобы каждый день, каждый месяц в разных странах суды отсуживали на компенсацию убытков Украины имущество Российской Федерации.

То есть нужен мощный центр по управлению такой экономической, дипломатической и правовой войной», – заявил Клименко.