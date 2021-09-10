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10.09.2021 23:15 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Румыния, Украина
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В Киеве собрались «освобождать» народ Приднестровья от России

Новости УкраиныЕсли «со стороны Крыма или Донбасса начнутся какие-то вооружённые провокации», то ВСУ и «доблестные...

Если «со стороны Крыма или Донбасса начнутся какие-то вооружённые провокации», то ВСУ и «доблестные румыно-молдавские войска освободят народ Приднестровья от российского присутствия».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть момент, который малозаметен, но очень болезненно воспринят в России, это невинное желание украинских ГАИшников сделать определённые эмбарго, определённые ограничения для транспорта из Приднестровья.

А вы же не забывайте, в Приднестровье находится огромный российский гарнизон, и он должен постоянно обновляться. И в какой-то мере тут возникает проблема, насколько Приднестровье может быть втянуто в очередную (если, не дай Бог, произойдёт) авантюру России на Юго-восточном фронте.

Я не удивлюсь, если доблестные румыно-молдавские войска и украинские освободят народ Приднестровье от российского присутствия, в том случае, если со стороны Крыма или Донбасса начнутся какие-то вооружённые провокации», – сказал Небоженко.

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