В Киеве собрались «разобрать Россию на составляющие»

Вадим Москаленко.  
10.01.2024 20:52
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Россия, Украина


Украина должна «разобрать Россию на составляющие», не дожидаясь там смены политических настроений. Но для этого нужна лишь помощь США.

Об этом в эфире видеоблога NewsRoom заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший глава Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна «разобрать Россию на составляющие», не дожидаясь там смены политических настроений. Но для...

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«Надеяться на какие-то радикальные изменения российского общества, я не имею никакого на это оптимизма. По моему мнению, нужно разбирать Россию на составляющие… Если будет политическая воля, если наши союзники, в первую очередь, США не испугаются разрушения России как единой составляющей, при этом, сохраняя контроль над оружием массового поражения, – это не только ядерное оружие, а и бактериологическое, химическое вооружение, то я считаю, что эту цель абсолютно реально можно достичь», – заявил Тука.

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