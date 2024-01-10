В Киеве собрались «разобрать Россию на составляющие»
Украина должна «разобрать Россию на составляющие», не дожидаясь там смены политических настроений. Но для этого нужна лишь помощь США.
Об этом в эфире видеоблога NewsRoom заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший глава Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надеяться на какие-то радикальные изменения российского общества, я не имею никакого на это оптимизма. По моему мнению, нужно разбирать Россию на составляющие… Если будет политическая воля, если наши союзники, в первую очередь, США не испугаются разрушения России как единой составляющей, при этом, сохраняя контроль над оружием массового поражения, – это не только ядерное оружие, а и бактериологическое, химическое вооружение, то я считаю, что эту цель абсолютно реально можно достичь», – заявил Тука.
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