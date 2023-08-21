В Киеве сочли покаяние верхушки «Яндекса» недостаточным: Отдать под трибунал!

Елена Острякова.  
21.08.2023 20:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политические репрессии, Проституция, Украина


Меджлисовский пропагандист – телевизионный гей Айдер Муджабаев считает, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и гендиректор компании Елена Бунина не должны отделаться «простым осуждением войны в Украине», а должны ответить за формирование информационной повестки в России.

Об этом Муждабаев заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Меджлисовский пропагандист – телевизионный гей Айдер Муджабаев считает, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и...

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«Пусть расскажут госпожа Елена и Господин Аркадий, как они ходили на совещания в Кремль, как к ним приезжали кураторы, как они продвигали идеи русского империализма.

Они хотят сказать: «я против войны, я теперь не россиянин, и отвяжитесь от меня». Минутку, они создатели русской ядерной бомбы пропагандистской!

Я их прощать не собираюсь и призываю никого их не прощать. Потому что именно «Яндекс» был выдавальщиком и отгрузчиком», – сказал Муджабаев.

Он считает, что работники «Яндекса» должны давать показания в каком-то трибунале и угрожает им доносами.

«Поэтому, друзья, Аркадий и Елена, израильские граждане, не говорите, что вы не русские. Рано или поздно вас сдадут, про вас расскажут и с вас спросят.

Чем раньше Елена и Аркадий признаются в том, что делали, и скажут, что готовы дать показания трибуналу, это будет хотя бы честный поступок. А пока они крутят задницей. В чем виноваты, должны сознаться», – сказал Муджабаев.

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