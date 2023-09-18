В Киеве согласились оставить Крым России – «но без флота и оружия»

Анатолий Лапин.  
18.09.2023 18:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Севастополь, Украина


Одним из вариантом мирного решения конфликта для Украины было бы согласие на демилитаризацию 200-километровой зоны. В этом случае и Крым тоже должен стать такой зоной со стороны России.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одним из вариантом мирного решения конфликта для Украины было бы согласие на демилитаризацию 200-километровой...

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По мнению Бортника, с территории полуострова должно быть вывезено ядерное оружие (если оно там есть) и выведен Черноморский флот.

«Я думаю, что одним из элементов мирного соглашения между Украиной и Россией, может как раз быть демилитаризация пограничных территорий с обеих сторон, отвод тяжелого вооружения. И, возможно, демилитаризация Крыма. Как минимум, денуклеаризация, то есть, вывод оттуда ядерного оружия, если оно там расположено, и демилитаризация – вывод оттуда тяжелой техники, может быть, военно-морского флота.

Это может быть элементом договоренностей. В свое время в Стамбуле обсуждалась же идея 200-километровой зоны по обе стороны от линии границы, в которой не должно быть танков, дальнобойной артиллерии – тяжелой военной техники. Потенциально в эту зону может попадать и Крым, и это может быть элементом договоренности», – разговорился Бортник.

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